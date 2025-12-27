Bursa Teknik Üniversitesinin öncülüğünde, 11 teknik üniversitenin bir araya gelmesiyle kurulan Teknik Üniversiteler Birliği'nin 'TU11 Destek Programı Projesi' sonuçları açıklandı. Program kapsamında 16 proje desteklenmeye hak kazanırken, bu projelerin 5'i BTÜ'den çıktı. BTÜ'lü bilim insanlarının hayata geçireceği bu projeler; sürdürülebilirlik, robotik ve sağlık alanlarına büyük katkı sunacak.

Teknik Üniversiteler Birliği (TU11) üyesi üniversiteler arasında iş birliğini güçlendirmek ve ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda kritik araştırma alanlarında sinerji oluşturmak amacıyla 'TU11 Destek Programı Projesi' hayata geçirildi. 'Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası', 'Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyum', 'Afet Öncesi, Sırası ve Sonrasına Yönelik Araştırmalar' ve 'Teknolojiler Kalkınma Planı Öncelikli ve Kilit Teknoloji Alanları' ana temalarında akademisyenler tarafından yazılan projeler, program kapsamında desteklenmeye hak kazandı. TU11 Destek Programı Projesi'ne 11 teknik üniversiteden toplam 50 başvuru yapılırken, değerlendirme süreci sonucunda 16 proje desteklendi. Program kapsamında 195 araştırmacıya toplam 21,6 milyon lira destek sağlandı. TU11'in kuruluş fikrinin ortaya çıktığı BTÜ'den yapılan 14 başvurudan ise 5 proje desteğe değer görüldü.

Rektör Çağlar: Bilime büyük katkı sunacak projeler gururumuz

Projesi destek alan tüm akademisyenleri tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, teknik üniversiteler arasında kurulan bu güçlü iş birliği modelinin Türkiye'nin araştırma ve inovasyon kapasitesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. BTÜ'nün kuruluş sürecine öncülük ettiği TU11 tarafından hayata geçirilen destek programının önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Çağlar, 'Üniversitemizden destek almaya hak kazanan 5 projenin, hem bilim adına yenilikler katması hem de ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarına doğrudan çözüm üretmeyi hedeflemesi bizler için gurur vericidir. Program kapsamında desteklenen 16 projenin 5'inin BTÜ'den olması Ar-Ge kapasitemizin büyüklüğünün de en net göstergesidir. Akademisyenlerimizin disiplinlerarası bakış açısı ve güçlü proje kültürüyle, ulusal kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Destek gören projeler

TU11 Destek Programı Projesi kapsamında; Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Altın'ın yürütücüsü olduğu 'Kahve Atığından Elde Edilen Biyokütle-türevi Karbon Haloysit Nanokompozit Üretimi ve Lityum İyon Pillerde Anot Malzemesi Olarak Kullanımı' projesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Levent Hoşgün'ün 'Sürdürülebilir Fotoelektrokimyasal Hidrojen İçin Büyük Ölçekte g-C3N4 Üretim Platformu' projesi, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Nur Parın'ın 'Diyabetik ve Kronik Yaralar İçin Biyopolimer/TiO Nanopartikül ve Aloe Vera-Nanosilika Hibrit Sistemli, Chlorella vulgaris Ekstraktı Entegre Nanofiber Yara Örtüsü Tasarımı' projesi desteklenmeye hak kazandı.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Mısır'ın yürütücüsü olduğu 'Sert ve Tanecikli Zeminler için Modüler Mobil Robot Platformu Tasarımı ve Sensör Füzyonu' başlıklı proje ile Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Emre Demirci'nin 'Eklemeli İmalat ile Üretilmiş Alüminyum Hibrit Kafes Yapılarda Plazma Elektrolitik Oksidasyon (PEO) Yüzey Modifikasyonunun Mekanik ve Çevresel Dayanıma Etkisi' başlıklı projesi de destek alan projeler arasında yerini aldı.