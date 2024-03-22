Gün boyu süren etkinliklerle SUBÜ akademisyenleri ve öğrencileriyle buluşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, SUBÜ’nün Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün başarılı bir örnek olduğunu ve bunu model alan bir çağrı yapacaklarını kaydetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ağırladı. Mandal gün boyu süren programlarda ilk olarak Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı makamında ziyaret etti. Ardından SUBÜ Konuşmaları’nın 68’inci konuşmacısı olarak öğrencilerle buluştu. Rektörlük Konferans Salonu’nda ise akademisyenlere projelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Mandal; SUBÜ’nün atölyelerini, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni, Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nü ve SUBÜ Stüdyoları’nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden ve öğrencilerden bilgi aldı. Üniversite lokalinde öğrencilerle iftar yapan Mandal, daha sonra Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde Teknofest’e hazırlanan öğrencilerle bir buluşma gerçekleştirerek sohbet etti. Öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı ve kariyer yolculuklarına yönelik tavsiyelerde bulundu. Mandal’a gün boyu süren etkinliklerde Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve ilgili akademisyenler eşlik etti.

Müşteri program ihtiyaçlarını söylemeli

Akademisyenlerle buluşmasında TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın bir kapasite geliştirme programı olduğunu kaydeden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Hocalarımız rüştünü bu program ile ispat etmeye çalışıyor ancak biz birçok çağrı açıyoruz ve bu çağrılara başvuruları bekliyoruz. Özellikle ‘Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ konseptine uygun olan sektörle birlikte yapılacak olan projelere başvuruları önemsiyoruz. Bir yandan da müşterinin ihtiyacım var demesini ve o ihtiyaca yönelik çağrılar yapmayı arzu ediyoruz. TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı için üniversitenin araştırma üniversitesi olmasına gerek yok. Projenin yönetimini araştırma üniversitesi yönetir şeklinde bir şart var. Yönetici ve yürütücü farklı şeyler, siz yürütücü olabilirsiniz. Akademik ilerleme kriterlerinde bakılan da yöneticilik değil yürütücülük” dedi.

Bakanlıklarla ortak çağrılarımız olacak

Spor çağrılarının eş finansmana dayandığını belirten Mandal, “Bütçenin yarısı Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yarısı bizden geliyor. Yeni çağrı için 80 milyon liraya yakın bir bütçe oluştu. İki aşamalı bir çağrı olacak. Bakanlık öncelikli olarak projenin ihtiyaç alanlarına girip girmediği konusunda bir ön inceleme yapacak. Böylece tek seferde uzun uzun projeler yazılmasının önüne geçilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi birkaç bakanlığımızla daha ortak proje çağrılarına çıkacağız” diye konuştu.

Önemli olan aday olabilmek

Bütçelerinin 2024 yılında 6 milyardan 20 milyar liraya çıktığı bilgisini veren Mandal, “Bu devletimizin bilimsel araştırmalara öncelik verdiğini gösteriyor. TÜBİTAK olarak disipliner odaklı değerlendirici yaklaşımından tematik odaklı değerlendirici yaklaşımına dönmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Doktora aşamasındaki araştırma görevlilerine de önerilerde bulunan Mandal, “Özellikle 1002 Hızlı Destek Programı’na başvurmalılar. Yüzde 40 gibi yüksek bir desteklenme oranına sahip 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı, yurt dışında bir yıl tecrübe edinme fırsatı sağlıyor. Araştırmacı olarak yoluna devam edecek olanlar proje kültürüne alışmalı. Şimdiden planlamalar yapılıp doktora sonunda 3501 Kariyer Geliştirme Programı’na hazır olunmalı. Önemli olan başarmak değil aday olabilmek. Ben aday olmayı daha kıymetli buluyorum. Çünkü başarmak için aday olmak lazım” ifadelerini kullandı.

Girişimcilik yönü güçleniyor

İftar sonrasında Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nde Teknofest’e hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Mandal, “Oluşturulan bu koordinatörlük bünyesinde yürüttüğünüz çalışmalarla böylesi özel bir buluşma için özel olarak seçilen öğrenciler oldunuz. Her biriniz önemli gayretler içerisindesiniz. Girişimcilik yönünden kendisini ciddi anlamda güçlendiren hatta bu yönde adımlar atan öğrencilerimizin olduğunu görmek umut ve mutluluk verici. SUBÜ’nün Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nü yakından takip ettik. Bizim için iyi bir örnek oldu. Biz de SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nü model aldığımız bir çağrı yapacağız” dedi.

Proje kültürünü geliştirme gayretindeyiz

Nokta atışı uygulama ve araştırma merkezleri kurduklarını ve proje kültürünü önemsediklerini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Doktora yapan öğrencilerimiz için ikinci tez izleme sınavlarında TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı’na başvuru yapmış olma zorunluluğu getirdik. Üniversitemizde proje kültürünün gelişmesi için büyük gayret gösteriyoruz. 2209-A ve 2209-B üniversite öğrenci proje destek programlarında kabul edilen proje sayımız ciddi bir sıçrama gösterdi. Bunun gerçekleşmesinde girişimcilik dersimiz ile danışman hocalarımızın doğru yönlendirmelerinin büyük etkisi var. Gün boyu üniversitemizde bulunan ve bizlere zaman ayıran TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza bizlerle birlikte olduğu ve kıymetli katkılar verdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.