Temmuz ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Temmuz ayı aylık ve yıllık enflasyon oranları hem ev sahiplerini hem de kiracıları ilgilendiriyor. Peki enflasyon verileri nedir, yüzde kaç?

Temmuz Ayı Enflasyonu Ne Kadar ?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 9,49 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83'e yükseldi. Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda yüzde 38,21 artmıştı.

Haziran Ayı Enflasyonu Ne Kadardı ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.