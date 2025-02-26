Araç sahipleri için park yeri bulmak zaten yeterince zorken, site yönetimlerinin aldığı tartışmalı kararlar bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Son olarak, bir sitenin girişine asılan "Kiracılar otoparka araç park edemez" duyurusu büyük yankı uyandırdı.

Peki, bu karar gerçekten yasal mı? Kiracıların otopark hakkı var mı, yoksa bu tamamen ev sahiplerinin inisiyatifine mi bağlı? Uzmanlar bu sorulara net yanıt veriyor…

Yeni yapılan binalarda her daireye bir otopark alanı ayrılabiliyor. Ancak eski binalarda otopark kapasitesi sınırlı olduğu için bu durum komşular arasında sık sık anlaşmazlıklara yol açıyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos’a göre, otopark alanları "ortak alan" statüsündedir. Yüksek Mahkeme içtihatları da bu yönde.

"Yönetimin Kararı Hukuken Geçersiz"

Prof. Dr. Aydos, kira sözleşmesi ile ev sahibinin kullanım hakkını kiracıya devrettiğini ve bu nedenle kiracıların da ortak alanları kullanma hakkına sahip olduğunu vurguluyor.

Yani, site yönetimi tek taraflı olarak "Kiracılar park edemez" kararı alamaz.

Ancak bir istisna var: Kat malikleri kurulu otoparkın nasıl kullanılacağına dair bir karar alabilir. Örneğin, bazı kat maliklerinin otoparkı kullanmayacağı konusunda bir anlaşma yapılırsa ve bu malik durumu kiracıya en baştan bildirirse, bu durumda kiracı otopark hakkından feragat etmiş sayılabilir.

Sonuç olarak, site yönetimlerinin kiracıları otoparktan men etmesi hukuka uygun değil. Kiracıların da otoparkı kullanma hakkı var ve bu hakkın kısıtlanması için mutlaka kat maliklerinin oy birliğiyle alınmış bir karar olması gerekiyor.