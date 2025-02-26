550 yıllık çınar tarihi İshakpaşa caminin üzerine devrildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yapılan İshakpaşa caminin bahçesindeki 550 yaşındaki doğu çınarı kökünden çıkarak devrildi.
600 yıllık İshakpaşa caminin girişinde bulunan asırlık çınar ağacın kökünden çıkarak devrildi. Caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinde parçalar yere düştü. Olay sırasında kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
İshakpaşa Camii, 1486 tarihli vakfiyesine göre; 1468-1469 yılından önce tamamlandı.
Muhabir: Şerife öz