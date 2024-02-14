Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerde satılan ürünlerin etiketlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Yapılan flaş düzenleme ile birlikte, ürün etiketlerinde kullanılan bazı ifadelerin standartlaştırılması ve yanıltıcı ifadelerin yasaklanması kararı alındı. Artık "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi ifadeler etiketlerde yer alamayacak ve bu ifadeleri taşıyan ürünlerin satışına son verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yeni düzenlemeye uymayan markalara cezai işlem uygulanacağını belirtti. Detaylar ise yakında Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu değişiklik, marketler ve üreticiler arasında nasıl bir uyum sağlanacağı konusunda soru işaretleri yaratmış durumda.

Daha önce alınan bir kararla nar ekşisi izlenimi veren bazı ürünlerin satışı yasaklanmıştı. Nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünlerin satışı durdurulmuştu. Şimdi ise odak noktası, ürün etiketlerinde kullanılan ifadelerin standardizasyonu olarak belirlendi.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, markaların ürün etiketlerinde değişiklik yapmaları bekleniyor.