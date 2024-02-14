Bursa’da 4 Bursaspor taraftarı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ’Sevgiliye Koşuyoruz’ sloganıyla Özlüce Tesisleri’ne koştu.

Maraton koşucusu Yasin Avcı ve 3 arkadaşı, ‘Sevgiliye Koşuyoruz’ sloganıyla Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu önünden Bursaspor İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’ne kadar yaklaşık 8 kilometre koştu. 3 metrelik Bursaspor bayrağı ile koşan Yasin Avcı ve 3 arkadaşına polis ekibi de eşlik etti. Ana yolun sağ tarafından koşan Avcı ile arkadaşlarına sürücüler el sallayarak ve korna çalarak destek verdi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde geleneksel olarak bu koşuyu düzenlediklerini ve bu sene 5.’si olduğunu belirten Yasin Avcı, “Bizim için sevgili demek yeşil-beyaz demek Bursaspor demek. Her yıl geleneksel olarak yaptığımız ‘Sevgiliye Koşuyoruz’ sloganıyla Timsah Arena’dan Bursaspor Tesislerine gidiyoruz. 6 metre sopa 3 metre bayrak ile koşuyoruz. Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Gürmen’in desteği ile Bursaspor’umuza koşacağız yeşil beyaz sevgimizi göstereceğiz. Bu yıl 5’incisi oldu. Sadece geçen yıl depremden dolayı yapmadık. İnşallah seneye de yapacağız. Hep beraber el ele olacağız Bursaspor amatöre düşse bile sevdamızdan hiç vazgeçmeyeceğiz" dedi

Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Gürmen, "Bu sene ki etkinliği Yasin Avcı kardeşimizin öncülüğünde başlatmış olacağız. Bu sene 5.’si olan Sevgililer Günü maratonlarını arttırarak etkinliğimizi bütün dünyaya duyuracağız. Maraton İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde son bulacak ve orada sevgilimiz Bursaspor kulübümüz ile kavuşmuş olacağız. Yöneticilerimiz bizi bekliyor" dedi.