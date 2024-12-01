22 Kasım’da, İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Tunceli Belediyesi ve CHP’li Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından şehir genelinde protestolar düzenlenmişti. Bu protestolara katıldığı öne sürülen Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, ev hapsinde olduğu sırada sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı ve Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Savcılığın, Orhan’ı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu'na Muhalefet" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlamalarıyla tutuklanması için mahkemeye başvurduğu belirtildi. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonrası Orhan'ın tutuklanmasına karar verdi.