Bursa'da doğal gaz kullanamayan vatandaşların tercih ettiği mutfak tüpü fiyatlarına bir kez daha indirim geldi.

Geçen ay yapılan indirimin ardından bu ay da mutfak tüpü fiyatlarında 9 TL'lik bir düşüş yaşandı.

Geçen Nisan ayında 701 TL'den satılan mutfak tüpleri, Mayıs ayında 6 TL'lik bir indirimle 695 TL'ye kadar gerilemişti. Bugün LPG'de yapılan 1 lira 8 kuruşluk indirim mutfak tüplerine de yansıdı.

Son olarak, 695 TL'den satılan mutfak tüpleri, 9 TL'lik bir indirimle 686 TL'ye düşürüldü.

İndirim, diğer tüp fiyatlarını da etkiledi. 133 TL'den satılan küçük gri tüp 131 TL'ye, forklift tüpü ise 923 TL'den 911 TL'ye indirildi.