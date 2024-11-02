23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Nesrin Baş’a Beşiktaş-Kasımpaşa maçı öncesi çiçek takdim edildi.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa müsabakası öncesi, Arnavutluk’ta düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Nesrin Baş’a Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek tarafından çiçek takdim edildi.
Siyah-beyazlı taraftarlar da genç güreşçiye alkış ve tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: iha