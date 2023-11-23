Bilecik'in Vezirhan ilçesinde meydana gelen olayda 14 sokak köpeği, ölü halde bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinden Bilecik'in Vezirhan ilçesine giden hayvanseverler gördükleri manzara karşısında şoka yaşadılar. Doğa hayvanlarını besledikleri sırada ölen 14 köpeği gören hayvanseverler, büyük şok yaşadılar.

Hayvanseverler konuyla alakalı Bilecik Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.

Açıklama yapan İnegöllü Hayvan Sever Dilek Özsoy, "Yerel Hayvanları Koruma Görevlisi Dilek Özsoy ben. İnegöl’de sokak hayvanlarına bakmaktayım. Gönüllü olarak İnegöl’de sokak hayvanlarını beslemekteyim. Bugün ise Bilecik Vezirhan bölgesine geldim. Bu bölgedeki sokak hayvanlarımıza bakmak ve beslemek için buradayım. Geldiğimizde gördüğümüz manzara içler acısıydı. Tam 15 tane sokak hayvanımız bu bölgeye atılmış. 14 tanesi öldürülerek atılmış. Bir ölüm çokluğu oluşturulup bu bölgeye bırakılmış. Bunun akabinde buradaki diğer hayvansever dostlarımızla iletişim haline geçtik. Kendilerinden buradaki öldürülüp atılan hayvanların bir gün öncesinde barınakta yaşadığını öğrendik. Buna dair videolarını izledik. Bu hayvanlar Bilecik Belediyesi tarafından öldürülerek ötenazi uygulanarak bu ölüm çukuruna atıldı. Bizim Hayvanları Koruma Kanunu’muzu, yasalarımızı çiğneyerek bu hayvanların ölümüne sebep oldular. Konunun davacısı ve takipçisi olacağız." dedi.

HABER MERKEZİ