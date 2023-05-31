Bilecik’te bu yıl 38’incisi düzenlenen Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Satranç Türkiye Şampiyonası’nda Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Turgut Süel erkekler kategorisinde birinci oldu.

Yerel ve bölgesel turnuvalarda sayısız başarılara imza atan ve çalışmalarını Baş Antrenör Öğr. Gör. Cumhur Babaoğlu eşliğinde sürdüren satranç kulübü ulusal alanda aldığı başarıyla BŞEÜ tarihinde bir ilke imza attı. 25 ilden 46 sporcunun katıldığı turnuvada öğrenciler Sunguralp Özü, Hasan Kaya, Muhammed Bedirkan Surgi dereceye giren sporcular arasında yer aldı. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrenciler tebrik ederek başarılarının devamını diledi.