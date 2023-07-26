Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer’in Göynük Mahallesi’nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 22 itfaiye aracı, 20 arozöz, 26 iş makinası ve 200’ü aşkın personelle destek verdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Değirmendere mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli poyrazın da etkisiyle hızla yayılan yangını söndürme çalışmalarına ilk saatlerden buyana tüm imkanlarıyla destek veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin yangın söndürme çalışmalarına 22 itfaiye aracı, 20 arozöz, 26 iş makinası ve 200’ü aşkın personelle katıldığını söyledi. İlk anlarından itibaren Büyükşehir itfaiyesinin yangın bölgesinde olduğunu ifade eden Başkan Böcek, seferberlik içinde Orman Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışmalara destek olduklarını ifade etti. Şu ana kadar can ya da mal kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu Başkan Böcek, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verildiğini söyledi.