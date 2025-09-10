Fatih Belediyesi’nin düzenlediği Gönüllü Turizm Elçileri Projesi, tekne turu ve sertifika töreniyle tamamlandı. Yüzlerce gönüllü genç iki ay boyunca tarihi yarımadada turistlere rehberlik ederek hem kültürel tanıtıma katkı sundu hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Fatih Belediyesi ve İTO ve TUGEV (Turizm Geliştirme Vakfı) işbirliğiyle uzun süredir sürdürülen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi, bu yıl da başarıyla tamamlandı. Sultanahmet, Ayasofya, Divanyolu, Gülhane, Eminönü ve Beyazıt gibi İstanbul’un tarihi merkezlerinde görev yapan gönüllü gençler, farklı dillerde yüz binlerce turiste rehberlik etti. Proje sayesinde gençler yabancı dil becerilerini geliştirme, sosyal yönlerini güçlendirme ve farklı kültürlerle tanışma fırsatı buldu.

Sertifikalar tekne turu ile verildi

Kapanış töreni İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tekne turunda gerçekleştirildi. Törende gönüllüler sertifikalarını alarak projeyi taçlandırdı. Bu yıl bine yakın başvuru yapılan programa seçilen yüzlerce gönüllü sahada aktif görev aldı.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih, İstanbul’un tarihi ve kültürel kalbinin attığı bir ilçedir. Burada görev alan gönüllü turizm elçilerimiz hem ülkemizi tanıttılar hem de misafirperverliğimizi dünyaya gösterdiler. Gençlerimizin bu özverili çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda projeyi daha da geliştirerek devam ettireceğiz" dedi.