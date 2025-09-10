İlçedeki park ve yeşil alanlarda incelemelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca’mız için en güzelini ve en özeli yapmaya kararlıyız" dedi.

Başkan Muzaffer Bıyık ve belediye ekipleri; Aşık Şenlik Parkı, Aşık Mevlüt İhsani Parkı, Yusuf İsa Alptekin Parkı ve Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda hem mevcut durumu yerinde gördü hem de vatandaşlarla birebir görüştü. Çalışmalar kapsamında parkların modernize edilmesi, güvenlik standartlarının artırılması ve çocuklar ile aileler için daha konforlu alanların oluşturulması hedefleniyor.

Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Darıca’nın yaşam alanlarını daha modern, güvenli ve herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden gelen talepler bizim için yol gösterici oluyor. Parklarımızı ve yeşil alanlarımızı sadece bir oyun alanı olarak değil, ailelerin huzurla vakit geçireceği cazibe merkezleri haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Darıca’mız için en güzelini ve en özeli yapmaya kararlıyız" dedi.