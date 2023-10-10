Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizmin kat hizmetleri eğitiminde uzman ismi Ayla Yarıcı bu kez resimleriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Filarmoni Derneği ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle Bu yıl 15.si düzenlenen ve Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılına atfen, “100. Yılda Hep Birlikte Mutluyuz” sloganıyla gerçekleştirilen Marmaris Uluslar arası Müzik Festivali kapsamında açılan Ayla Yarıcı Kişisel Resim Sergisi; 19 Mayıs Gençlik Meydanı Halk Kafe’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Son 3 yıldır Günseli Top Resim Atölyesi’nde ders alan İzmirli Turizmci Ayla Yarıcı; yağlı boya, pastel, sulu boya, kara kalem, çini mürekkep, hatta tükenmez kalem teknikleriyle yaptığı resimleriyle, Marmaris Uluslararası Müzik Festivaline farklı bir hava kattı.

Festival kapsamında Günseli Top Resim Atölyesi öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği Resim Defteri Sergisi; Ayla Yarıcı Resim Sergisi’nin 13 Ekim Cuma günü tamamlanmasından sonra, yeni öğrencilerin yeni çalışmalarıyla, süresiz devam edecek.