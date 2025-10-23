Türkiye’nin terörden tamamen temizlenmesi hedefiyle yürütülen “Terörsüz Türkiye” süreci kararlılıkla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde başlatılan bu kapsamlı girişim doğrultusunda TBMM bünyesinde özel bir komisyon kuruldu. Komisyon çalışmalarına devam ederken, sürece dair dikkat çeken yeni bir gelişme daha yaşandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı heyetinin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim Salı günü İmralı heyetiyle görüşecek.

Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.