Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin konser harcamalarına dair yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında düzenlenen iddianamede öne çıkan iddiaları “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” kapsamında değerlendirerek, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemişti. Bakanlığın, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi.

CHP’den Tepki Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gelişmeye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bulut, paylaşımında, “Ankara’yı FETÖ’ye parsel parsel teslim edenlere, israf projelerine ve dinazorlara yıllarca dokunulmazken; dürüstlüğü, temiz siyaseti ve halkçı belediyeciliğiyle örnek olan Mansur Başkan hedef alınıyor. Bu yöntem kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.