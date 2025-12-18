Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Akköy’de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kerem Karakaya, sabah saat 08.30’da okul arkadaşı F.B.’nin evine gitmiş, burada iddiaya göre evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynayan F.B., arkadaşı Kerem Karakaya’yı başından vurmuştu. F.B.’nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi S.B., Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanıyordu. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten adam öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, S.B. hakkında hazırladığı iddianamede sanığın kasten öldürme suçundan hapsini talep etmişti.

Yalova 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Trabzon ilinden SEGBİS ile katılan F.B. (18), olay gününü şöyle anlattı:

"Olay günü sabahında annem, ben, kardeşim uyuyorduk. Kapı çalmış. Kapı sesini ilk annem duyuyor. Sonra bana seslenince ben kalkıp kapıyı açtım. Kerem’i görünce kapıda bizim badminton kursumuz sonra da yüzme kursumuz vardı. Ben gitmeyecektim. Kerem gelince gitmeye karar verdim. Biz aynı okulda öğrenciydik. Kapıyı açtığımda Kerem bana ’gidelim’ dedi. Ben de tamam dedim. İçeriden para alıp geleceğim dedim. Para alıp dışarı çıktım. Kerem kapının önünde bulunan taburenin üzerinde oturuyordu. Ben kapıyı kapattım sonra oyun oynamaya başladık. Kerem’in elinde sopa vardı. Oyun oynamak için sopayı silah gibi yaptı. Sokak kedileri vardı kapıda onlara doğru doğrulttu. Ben tüfeği bir önceki gün odunlukta görmüştüm. Tüfeği odunluğun oradan aldım. Odunluğun üzerindeydi. Daha önce ben bu tüfeği kullanmadım özelliklerini de bilmem. Annem genelde kuşlara ateş ederdi bu tüfekle. Ben sadece tetiğe nasıl basıldığını ve bir tetiğin bozuk olduğunu biliyorum. Bunu da annem kovanları çıkartırken söylemişti oradan biliyorum. Hangi tetik bozuk onu hatırlamıyorum. Bu tüfek normalde evin içinde göremeyeceğimiz bir yerde duruyordu. Tüfeği aldım Kerem’le aramızda 2-3 adım mesafe vardı. Tüfeği aldığımda kemer hizasına kadar kaldırabildim. Ben tetiğe bastım. Ateş aldı. Sonra ben bağırıp ağladım. Kerem’le o an aramızda konuşma olmadı. Çok korkmuştum kapıya vurdum. İlk annem geldi. O da bağırıp ağladı. Annem sesi duyarak geldi. En son dayım çıktı dışarı. Hemen ambulansı aradı. Kapıyı çalmadan önce tüfeği bırakmıştım. Kerem’le aramızda bir husumet yoktu. Ailelerimiz arasında da yoktu"

Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut ise F.B.’nin olay yerini görmediğini bu nedenle çelişkili ifadeler verdiğini iddia ederek, "Olay yerini görmediğini ve bilmediğini düşünüyoruz. Bu olayda jandarma gelene kadar hiç kimse tüfeği görmüyor" dedi.

Mahkeme heyeti S.B. hakkındaki tutuklanma talebini ret etti. Heyet İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan dosyaya konu tüfeğin, o dönemde 11 yaşında olan F.B.’nin tüfeği kaldırma, atışa hazırlama, kartuş boşaltma işlemlerini yapabilecek yeterliliğinin bulunup bulunmayacağı hususunda düzenlenecek raporun ile adli emanette bulunan tüfek kartuşunun olaya konu tüfek ile birlikte Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderilerek kartuşun anılı tüfekten ateşlenmeye uygun bir kartuş olup olmadığı, eğer anılı tüfekten ateşlenmeye uygunsa tüfekten ateşlenip ateşlenmediği, oluşturabileceği yaranın şevrotin yarası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, eğer ateşlendiyse ölüm sonucunu doğurabilecek nitelikte olup olmadığı hususunda uzmanlık raporunun gelmesinin beklenmesine karar verdi. Heyet duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dava sonrasında Avukat Şermin Tankut, yaptığı açıklamada, "Sekiz yıl geçti hala tutuklama olmadı. Duruşma gayet iyi geçti. F.B. çok rahat bir şekilde olay yerinde olmadığını çelişkili ifadeler ile bize gösterdi. Mahkeme heyeti tekrar S.B.’yi dinlemek istiyor. O zaman karar verecekler diye düşünüyorum. Adli tıptan F.B.’nin bu tüfeği kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin gelecek raporu bekleniyor. Olay yerinde bulunan Tüfeğin kartuşu ve maktul Kerem Karakaya’nın kafasında olan yaradaki saçmanın kullanılan tüfekten mi çıkıp çıkmadığı ile ilgili inceleme yapılacak onu bekliyoruz" dedi.

Kerem Karakaya’nın annesi Rahime Karakaya, babası Halil Karakaya, 7 yıldır verdikleri hukuk mücadelesinin sonuca varmasını istedi.