Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MET-GÜN grup şirketlerinden Eze İnşaat A.Ş'nin Aselsan işbirliğiyle yaptığı Gebze Darıca Metro Hattı Test Sürüş Programı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, önce il koordinasyon toplantısına katıldı, ardından test sürüşü için bölgeye geçti. Bakan Uraloğlu, "OSB Darıca Raylı Sistem Hattımızda kullanılacak araçlarımızın hattımızla olan entegrasyon test çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik problemini çözümü için kent içi raylı sistemi projelerini hayata geçirdik. Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı hattı uzunluğu 434 kilometre ulaşmış durumda. Gebze Darıca sahil hattı da dahil Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını da sürdürüyoruz. 2'si Ankara'da olmak üzere Sakarya ve Trabzon'da toplam 67 kilometre uzunluğunda olan 4 ayrı kent içi raylı sistem hattının projelerinin hazırlanmasına da devam ediyoruz. Yine İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 4 ilimizde de 126,7 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz" diye konuştu.

Çalışmalarını devam ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde bakanlık olarak bu güne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı istem uzunluğunu 634,1 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani Gebze’den çıktığımızda Sinop’a Antalya’ya ya da sınırlarımızı aşarak Sofya’ya ulaşacak kadar bir uzunluktan bahsediyoruz. Bizleri bir araya getiren Gebze Sanayi Organize Bölgesi Darıca Sahil Hattı Projemiz, Kocaeli’de hayata geçirdiğimiz 3 önemli kent içi raylı sistem projesinden bir tanesidir. Geçen yıl 3,1 kilometre uzunluğunda olan Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattımızı hizmete açmıştık. Söz konusu hattımızın yapım çalışmalarını 1.5 yıldan kısa sürede hızlıca büyükşehir belediyemizle halkımızın hizmetine sunmuştuk. Hattımız sayesinde Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım süresi 15 dakikaya düştü" şeklinde konuştu.

Bir diğer hayata geçirilen projeden bahseden Uraloğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı, birinci etap için de 27 Haziran 2024 tarihinde yükleniciye yer teslimini gerçekleştirdik. Bu ilk etabı, Kocaeli’nin strateji ulaşım ağında önemli yer tutacak şekilde planladık. Hat, Tüpraş Petkim’den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından millet bahçesi ve SEKA Parkı kat ederek kent merkezine ulaşmış olacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra da Kocaeli Otogarı’na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu’nda sonlanacak. Şu anda güzergah üzerinde İstasyon ve depo sahası yerleşimleri, incelemeleri ve mevcut planlanan alt yapı tesisleri ve sanat yapıları ile etkileşim araştırmaları ve alt yapı işlemlerine devam ediyoruz. Yine güzergah boyunca inşaat çalışmaları dolayısıyla kapatılacak alanların trafik onayları ile alt yapı proje onay süreçlerini sürdürüyoruz. Diğer yandan ana hat tünel kazılarını yapacak olan parça ve ekipmanlarını sahaya getirdik ve montaj çalışmalarını başlattı. Projenin ikinci etabında da kuzey hafif raylı sistem hattının kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli’nin geniş bölgelerine hizmet vermesini hedefliyoruz. İkinci etabı bir uçtan Körfez ilçesi Atalar mevkiinde, diğer uçtan ise Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı’na erişimi sağlayacak şekilde planladık" ifadelerini kullandı.

Yapım çalışmalarına süratle devam ettiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "15,4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB Darıca Sahil Hattımızı çift hat olarak inşa ediyoruz. Tasarım hızı 90 kilometre olan hattımız, 11 istasyonu ile günde 330 bin yolcuya hizmet verecek. Gebze Organize Sanayi bölgesi ile Darıca Sahil Hattı arasındaki yerleşimin yerin olduğu bölgeleri metro konforunda bir birine bağlayacak. Gar istasyonu ile Marmaray hattına, adliye istasyonunda ise ileride yapılacak metro hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanına erişim imkanı sağlanmış olacak. Ayrıca OSB istasyonunu yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde, yine yaklaşık 113 bin metre kare alan üzerinde 17 set kapasiteli depo ve bakım alanı inşa ediyoruz. İnşallah hattımızdaki tüm çalışmaları 2026 yılın ikinci yarısında tamamlayarak, Kocaeli’nin, bölgemizin hizmetine sunacağız. Hattın tamamlanmasıyla kara yolu işletme ve bakım kazancı, hava kirliliği gibi dışsal faydalar ve zaman kazancı gibi etkenlerle 25 yıllık projeksiyonda ekonomik kazanç yaklaşık 2 milyar 734 milyon avronun üzerinde olacak. Bu kazancı düşündüğümüzde bu projenin Kocaeli ve ülkemiz adına ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş oluyoruz" dedi.

Şu anda projede genel ilerleme oranı yaklaşık yüzde 86 olduğunu belirten Uraloğlu, "Toplamda 78 bin 922 metre olan ray miktarımızın 42 bin 14 metresinin montajını tamamladık. Darıca Sahil portal, Darıca Cumhuriyet Meydanı İstasyonu arası hat 2’de stadyum Aksa Sapağı İstasyonlar arası hat 1 ve hat 2’de, Mutlu Kent Şaft 6 arası Hat 1 ve Hat 2’de toplam 2 bin 654 metre hat ilerine de en kısa sürede başlıyoruz. Burada kullanılacak 28 aracımızın ihalesini 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmiştik. Trenlerimizi yüzde 60 yerlilik şartı ile tam sürücüsüz olarak modern teknolojiye uygun olarak tasarladık ve 28 aracın tamamını teslim aldık. Hatta bu araçlarımızın yüzde 60’ında boji, yolcu bilgilendirme anons, sinyalizasyon, aydınlatma, klima üniteleri güvenlik kamera sistemleri gibi pek çok bileşeni ile yüzde 63’lik yerlilik oranı ile üretildiğini özellikle belirtmek isterim. Söz konusu hattımız tamamlandığında araçlarımız 80 kilometre servis hızı ve bin 150 yolcu kapasitesi ile 88 metre uzunluğu ile sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yine metro inşaatı kapsamındaki yürüyen merdiven, asansör, fanlar havalandırma, yangın önleme gibi sistemlerimizi de yerlilik oranı yüzde 80’in üzerinde tesis ediyoruz. Bu araçlarımızı inşa ettiğimiz hattımızla entegrasyon test çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Çok önemli hususa değineceğini dile getiren Bakan, "Gebze OSB Darıca Metro Hattımız inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketimiz eli ile her şeyi Türk teknik ve mühendisinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız. Bu özelliği ile Türkiye 100 yılında metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının da en güzel kanıtıdır. Artık metro hatlarımız yapım aşamasından sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak" ifadelerini kullandı.

Bir müjdeyi paylaşacağını dile getiren Bakan, "Yarın Sakarya’daki Türasaş tesislerimizde 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setimizin gövde kaynak törenini gerçekleştirerek üretimini başlatmış olacağız. Zaten 160 kilometre hıza sahip yerli ve milli elektrikli tren setlerimizi üretmiştik ve 3 setimizin şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yaptığını hepimiz biliyoruz. Şimdi 225 kilometre hıza sahip olanları da üretmeye başlıyoruz. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattında kullandığımız yerli ve milli elektrikivasyon ve sinyalizasyon sistemlerimiz. Bunlar ülkemiz için çok kıymetli kazanımlar. Ne kadar çok yerli üretim o kadar çok bağımsız ve güçlü ülke anlamı taşımaktadır. Hiç şüpheniz olmasın, Türkiye’nin gelecek vizyonunu, teknolojiyi yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendireceğiz" dedi.