Asrın felaketi olarak literatüre giren 6 Şubat depremlerinin 1. yılında Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Bozüyük Belediyesi Sanatevi’ne Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Bozüyük Belediyesi deprem felaketinin ardından gerek deprem bölgesine arama-kurtarma ekipleri göndererek gerekse içerisinde insani yardım malzemeleri, yakacak ve giyim eşyaları dolu tırları göndererek deprem bölgesine destek olmuş, ilçeye gelen depremzedelere de gerekli her türlü desteği sağlamıştı. Geçtiğimiz yıl Mart ve Nisan aylarında Bozüyük Belediyesi Sanatevi ile Eskişehir Türk Psikologlar Derneği paydaşlığında deprem bölgesinden Bozüyük’e gelen çocuklar için Sanatevi’inde oyun atölyeleri düzenlendi. Yapılan bu başarılı çalışmanın ardından depremin 1. yılında düzenlenen toplantıda Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Bozüyük Belediyesi Sanatevi’ne teşekkür edilerek teşekkür belgesi Bozüyük Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı İlknur Durmaz’a takdim edildi.