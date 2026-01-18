Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 23 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda Atatürk Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. İ.O. (58) isimli şahsın adresinde yapılan aramada, 23 litre kaçak içki ile birlikte çok sayıda kaçak içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.