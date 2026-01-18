Bursa'nın Kestel ilçesinde düzenlenen Geleneksel Güner Botanik Futbol Turnuvası, gençleri madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutma hedefiyle dikkat çekti.

Köy halkını bir araya getiren organizasyonda, köyün gençlerinden oluşan Dimboz Aslanları ile orta yaşlı ve tecrübeli futbolculardan kurulu Erdoğanspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Erdoğanspor, tecrübesini sahaya yansıtarak Dimboz Aslanları'nı 6-5 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan Mahalle Muhtarı Bülent İmren, 'Bu etkinlikleri düzenlemekteki en büyük hedefimiz, gençlerimizi madde bağımlılığı başta olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Belediyemizle birlikte yaptığımız ortak çalışmalar sonucunda bu sahayı mahallemize kazandırdık. Sahayı kazandırdıktan sonra mahallemizde kötü alışkanlıklarda ciddi bir düşüş yaşandığını gördük' dedi.

Mahallede futbolu daha ileriye taşımak istediklerini belirten İmren, 'Mahallemizde 1984 yılında kapanmış bir futbol kulübümüz var. Bunun yanı sıra, bir kulüp satın alarak gençlerimizle birlikte amatör liglerde mücadele edebilecek bir takım kurma düşüncemiz de bulunuyor. İnşallah nasip olursa köyümüzü yeniden liglerde görmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Turnuva boyunca katılımcılara herhangi bir ticari faaliyet olmaksızın sadece ikramlarda bulunulduğu, organizasyonun tamamen sosyal amaçla gerçekleştirildiği belirtildi.

Geleneksel Güner Botanik Futbol Turnuvası'na Kestel Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte çok sayıda siyasi temsilci de katılım sağladı. Organizasyona katılarak destek veren tüm siyasilere ve emeği geçenlere teşekkür edildi.