Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kırklareli genelinde 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 18.00'den itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor. Soğuk havanın etkisini 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'a kadar sürdürmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, bu süre zarfında özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olaylarının görülebileceğini, kırsal kesimlerde ise zirai don riskinin yüksek seviyede olduğunu bildirdi.

Meteorolojik uyarıda, karayolu ulaşımında buzlanmaya bağlı trafik kazaları, yollarda kayganlaşma ve ulaşımda gecikmeler yaşanabileceğine dikkat çekildi. Sürücülerin kış şartlarına uygun lastik kullanmaları, hız ve takip mesafesine özen göstermeleri gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerin, ekili ve dikili alanlarda ürün kaybı yaşanmaması adına gerekli tedbirleri almaları istendi. Zirai don riskine karşı seralar, meyve bahçeleri ve açık tarım alanlarında koruyucu önlemlerin artırılması gerektiği belirtildi.