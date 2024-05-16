Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı ‘Uluslararası Katılımlı Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi’ 17-18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, dünyanın her yerinde yaşayan Türk ve akraba toplulukların tarihi, sosyokültürel, ekonomik, politik ve eğitim süreçlerini bilimsel çerçevede araştırıp, stratejik yaklaşımla gelecek perspektifi çizmeyi, alanda işbirliği zeminlerini oluşturmayı hedefleyen çalışmalara imza atıyor. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından yüz yüze gerçekleştirilecek kongrede, Avrupa Türk Tarihi, Avrupa’daki Türklerin mevcut durumu, potansiyeli, sorunları, ilişkiler ele alınırken aynı zamanda kamu diplomasisi, insani diplomasi, kültür diplomasisi alanlarında yapılanlar, yapılabilecekler ile stratejik yaklaşımlar geliştirebilme potansiyeli konuşulacak.

Toplam 10 farklı ülkeden, 50’ye yakın üniversiteden 100’e yakın akademisyenin ağırlanacağı ve 17-19 Mayıs tarihlerinde BUÜ’de gerçekleşecek kongrede, 17 oturumda 67 bildiri sunulacak. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, kongrenin bu yıl ilk kez gerçekleştirileceğini belirterek, kongreye ev sahipliği yapacak Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a teşekkürlerini iletti. Türk Tarihini yakından takip ettiklerini belirten Tatlıoğlu, “Türkiye’nin gündemini, dünyanın gündemini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Burada ne işe yararız? Biz hangi toplantıyı yaparız diye ciddi anlamda toplantılar yapıyoruz ve gündem oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Tatlıoğlu,şu ifadeleri kullandı;

“Türk Tarihinde Avrupalı Türklerin çok önemli. Tarih diye pek çok hikaye anlatıyor insanlar. Biz bu hikayeleri tarih diye okuyoruz veya biliyoruz. Tarihi hocalardan dinlemek lazım. Bu konunun uzmanlarından dinlemek lazım. Bu konuda araştırma yapmış olanlardan dinlemek lazım ve ona göre geleceğimizi belirlemek lazım diye düşünerek böyle bir istikamete girdik.”

BUÜ Rektörü Ferudun Yılmaz ise düzenlenecek kongreye memnuniyetle ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi. Bu kongrenin başlangıcınınBursa’da olmasının oldukça isabetli bir karar olduğuna değinen Yılmaz, “Türk Dünyası dediğimiz geniş coğrafyanın diğer ülkelerin üniversitelerince de sürdürülebilir olur. Üniversitemiz bir araştırma üniversitesi. Dinamizmimizi daha da artırarak üniversitemizi daha ileriye taşımaya çalışıyoruz.BursaUludağ Üniversitesi’nin bir sonraki yıl 50’inci yılını inşa edeceğiz. Güçlü geleneği olan koca üniversitelerden biri haline gelmiş durumdayız. Böyle bir organizasyonu bizim üstlenmemiz gerekiyordu” diye konuştu.

Bursaİl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de düzenlenecek kongreye ilişkin böyle bir kongrenin başlangıcınınBursa’da yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.