King Royal Holding, Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşaat anlaşmaları imzaladığını ve anlaşmaların 200 milyon doların üzerinde olduğunu açıkladı.

King Royal Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Süleyman Çınar önderliğinde Abu Dhabi’de Kraliyet ailesinden Nahyan bin Mubarak Al Nahyan’ın misafirliğinde Büyük Kraliyet Salonu’nda toplantı düzenlendiğini duyurdu.

Yapılan açıklama göre, toplantı sonrası İsveçli, Azerbaycanlı ve Türk iş insanları, Dubai ve Abu Dhabi de çeşitli yerler için inşaat anlaşması imzalandı. 200 milyon doların üzerinde anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmayla Türkiye’ye döviz girişi sağlandı. Holding aracılığıyla Türk iş insanları önemli bir ihale almış oldu.

Ankara merkezli, Abu Dhabi başta olmak üzere birçok ülkede faal ofisleriyle Yatırım Danışmanlığı sektöründe hizmet veren King Royal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Süleyman Çınar, ’’Özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Asya pazarlarında Türk iş insanlarının yurt dışındaki faaliyetlerini destekleyen bir köprü oluşturarak öncülük ediyoruz. Ticari fırsatların yalnızca yerel pazarda değil, aynı zamanda uluslararası alanda da olduğunu göstererek, Türk iş insanlarının uluslararası arenada büyük projeler yapabilmesi için güçlü global bağlantılarla fırsat kapılarını aralıyoruz’’ dedi.