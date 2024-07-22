Şampiyonlar liğinde 2024/25 sezonu 3. eleme turunun kura çekimi UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleşti.

Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçenin bu turdaki muhtemel rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Lugano'yu elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak.

Devler Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 3. eleme turunun kura çekimi bugün yapıldı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'ya elenmesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.

Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.