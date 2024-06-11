Avrupa’nın en büyük teknoloji fuarlarından London Tech Week yoğun katılımla başladı. Türk teknoloji şirketlerinin uluslararası yatırımcılarla buluştuğu fuarda Türkiye, en büyük pavilyona sahip ülke oldu.

Girişimcilerin, yatırımcıların ve kurumsal teknoloji liderlerinin buluştuğu London Tech Week, bu yıl da binlerce teknoloji profesyonelinin katılımıyla başladı. YTÜ Yıldız Teknopark öncülüğünde fuara katılım sağlayan 20 Türk teknoloji şirketi, inovasyonlarını ve projelerini dünya sahnesine çıkarmanın heyecanını yaşadı. Fuara katılan firmalar arasında start-up’lardan, yerleşik teknoloji devlerine kadar geniş bir yelpazede 90’dan fazla şirket bulunuyor.

“Londra ofisimiz ile şirketlerimizin finans ve yatırım süreçlerine destek veriyoruz”

London Tech Week’in sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olduğunu söyleyen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, Türk teknolojilerinin dünya sahnesine taşınmasının önemine değindi. Tanışman, “Burada yer almak, Türk teknoloji şirketleri için büyük bir fırsat. Hem inovasyonlarımızı dünya çapında tanıtmak hem de uluslararası yatırımcılarla buluşmak açısından son derece değerli. Bu yıl Türkiye olarak en büyük pavilyona sahip olmak, teknoloji alanındaki iddiamızı ve gücümüzü ortaya koyuyor. YTÜ Yıldız Teknopark olarak da Türk teknoloji firmalarının uluslararası alanda güçlenmelerini sağlamak adına önemli adımlar atıyoruz. Örneğin, Nisan ayında Londra’da ofis açarak bu şehirde 28 şirketlik bir yer edindik. Bu ofis, firmalarımızın küresel pazarda etkili olabilmeleri için onlara finansal ve yatırım süreçlerinde danışmanlık desteği sunuyor. Ayrıca, Dubai, Taşkent ve Silikon Vadisi’nde edindiğimiz tecrübeleri Londra’ya taşıyarak firmalarımıza daha geniş bir perspektif sunuyoruz. London Tech Week, bu anlamda firmalarımız için eşsiz bir fırsat. Yakın gelecekte de Amsterdam, Berlin ve Riyad’da da ofislerimizi açacağız.”

“Burada Türk pavilyonuna ilgi oldukça yoğun”

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci ise London Tech Week’in yerli girişimcilerle uluslararası yatırımcıların buluşmasını sağlayan bir köprü görevi gördüğünü belirterek şöyle devam etti: “London Tech Week, küresel teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve yeni trendleri gözlemlemek için eşsiz bir platform sunuyor. Burada Türk pavilyonuna ilgi oldukça yoğun. Özellikle yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), fintech ve sağlık teknolojileri gibi çığır açan alanlarda faaliyet gösteren firmalarımız, uluslararası yatırımcılar ve diğer teknoloji şirketlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Çünkü bu alanlardaki teknolojiler sadece endüstrileri dönüştürmekle kalmıyor aynı zamanda yaşam şeklimizi de köklü bir şekilde değiştirmeye hazırlanıyor. Türk teknoloji firmaları da bu dönüşümün ön saflarında yer almak için müthiş bir potansiyele sahip. Bizler de global markamız YTU Startup House ile bu potansiyeli küresel bir güç haline getirmek için açtığımız ofislerimizle bunu gerçekleştiriyoruz. Londra ofisimiz de bunlardan bir tanesi ve Londra pazarına açılmak isteyen firmalarımızı desteklemeye her daim hazırız. Genç ve dinamik girişimcilerimizin enerjisinin, yenilikçi bakış açılarının ve cesur vizyonlarının bizi küresel teknoloji arenasında daha da güçlü kılacağını biliyoruz. Fuarla ilgili geri dönüşlerin de son derece olumlu olması bunu kanıtlıyor. Birçok firmamız, yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda potansiyel iş birlikleri için önemli adımlar attı. Bu da bizi, gelecekte daha büyük başarılara imza atma konusunda cesaretlendiriyor.”