Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık denetimleri aralıksız sürüyor.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri ile İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli olarak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerini kontrol etmek amacıyla yaptığı yol denetimleri devam ediyor.

Demirköy İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin Kurban Bayramına kadar aralıksız devam edeceğini belirterek, "Denetimlerde hayvanların küpelerine, hastalıklı olup olmadıklarına ve araç içerisindeki refahlarına dikkat ediyoruz. Nakil listelerini titizlikle takip ediyoruz ve hayvanların küpelerini kontrol ediyoruz. Sevk süreçlerini yakından izliyoruz" dedi.