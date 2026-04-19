Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla yürüttüğü 'Türkiye'ye Değer' projelerine devam ediyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) iş birliğiyle sürdürülen 'Erişilebilir Tiyatro' projesi kapsamında, 'Ebedi Barış' oyunu da görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını 'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla yürüten Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu ve AKM iş birliğiyle yürüttüğü 'Erişilebilir Tiyatro' projesinde sanatseverleri ağırlamayı sürdürüyor. Proje kapsamında AKM Tiyatro Salonu'nda erişilebilir bir şekilde sahnelenen 'Ebedi Barış' oyunu ile engelleri aşan bir sanat deneyimi sunuldu.

'Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi'

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu konuyla ilgili şunları söyledi: 'İletişimin her çağında olduğu gibi 5G'nin hayatımıza girmesiyle birlikte 5G çağında da öncü olmaya devam ediyoruz. Türk Telekom olarak 5G'yi sadece bir teknoloji değil, endüstriden sanata, eğitimden sağlığa kadar geniş bir ekosistemde dönüşüm sağlayan bir kaldıraç olarak konumlandırıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, teknolojinin sunduğu imkânları toplumun her kesimine eşit ve kapsayıcı bir şekilde ulaştırmayı temel önceliklerimiz arasında görüyor, teknolojiyi toplum yararına sunma vizyonumuzla kültür sanatta erişilebilirliği desteklemeyi sürdürüyoruz. Sunduğumuz teknolojilerle AKM'yi engelleri aşan, herkes için erişilebilir bir kültür-sanat merkezi haline getiriyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı 'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla sürdürerek, engelli sanatseverlerin kültür-sanat etkinliklerine eşit katılımını desteklemeye devam ediyoruz. Büyük ilgi gören 'Erişilebilir Tiyatro' projemizle, sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan kapsayıcı bir sanat deneyimi yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz. Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.'

Görme ve işitme engelliler için kapsayıcı deneyim

Proje sayesinde görme engelli sanatseverler, mekân, zaman, karakterler ve sessizce gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğeleri, diyalog aralarında aktarılan sesli betimleme uygulamasıyla detayları kaçırmadan takip edebiliyor. Ayrıca oyun öncesinde gerçekleştirilen özel sahne turları sayesinde dekor ve kostümlere dokunarak sahneyle önceden tanışma fırsatı buluyorlar. İşitme engelli sanatseverler için ise oyunda kullanılan üst yazı uygulamasıyla diyaloglar anlık olarak yazılı şekilde ekrana aktarılarak tiyatro deneyimi erişilebilir hale getiriliyor.

Juan Mayorga tarafından yazılan ve Canan Şahin tarafından çevrilen 'Ebedi Barış', izleyicileri, iyilik ve kötülük kavramlarını sorgulatan, alışılagelmedik bir dünyaya davet ediyor. Oyun boyunca 'Kötü kimdir? Ya iyi? Sizce emirleri uygulamak ve ahlaki doğruluk arasında nasıl bir seçim yapmalı? Tarafsız kalınabilir mi? Daha da önemlisi ebedi barışı sağlamak mümkün olabilir mi?' sorularına yanıt aranıyor.