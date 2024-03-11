Sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji alanındaki birikimini hayatın tüm alanlarına yansıtan Türk Telekom, çevresel ve sosyal alanlarda önemli adımlar atıyor. Sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerinin merkezine yerleştiren, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını yürüten ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacağına dair taahhüt veren şirket, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 45 azaltmayı, 2050’de ise ‘Net Sıfır’ı hedeflediğini açıkladı.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik edenlerden biri olan Türk Telekom, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonunu tüm iş süreçlerine yansıtıyor. Teknoloji birikimini hayatın tüm alanlarına aktararak Türkiye’yi geleceğe taşıyan çalışmalara imza atan şirket, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına somut adımlar atmaya devam ediyor.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, “Şirket olarak sürdürülebilirlik en önemli odak konularımızın başında geliyor. Sadece bugünün ihtiyaçları için değil, yarınların sürdürülebilirliği için önemli adımlar atıyoruz. Bu yolculukta, karbon ayak izimizi azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkımızı artırmak için somut adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuza bağlı Sürdürülebilirlik Komitemizin aldığı karar ile 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda 2020 baz yılına nispeten yüzde 45’lik bir azaltım yapmayı, Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde, 2050 yılında ise Net Sıfır’ı hedefliyoruz. Verdiğimiz sözün, rakamlardaki azalışı ifade eden bir hedefin ötesinde, şirket olarak sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için duyduğumuz sorumluluğun göstergesi olduğuna inanıyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda küresel sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak, ’Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) dahil olup taahhüdünü yineleyecek olan Türk Telekom’un bu adımı; sürdürülebilirlik taahhütlerini pekiştirirken, geleceğe yönelik stratejilerinin bilimsel temellere dayandığına işaret ediyor.