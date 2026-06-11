2027-2047 döneminde araç muayene hizmetlerini yürütecek TURKA, Türkiye genelinde kurulacak yeni nesil araç muayene istasyonlarının iş ortaklarıyla anlaşmalarını imzaladı. 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı devrinin ardından yola çıkan şirket, 81 ilde 249 istasyon, 100 mobil istasyon ve yapay zekâ destekli yeni teknolojilerle araç muayenesinde yeni bir dönemin hazırlığını yapıyor.

Araç muayenesini yalnızca teknik bir kontrol süreci olarak görmediklerini belirten TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, 'Araç muayenesi bizim için öncelikle trafikteki insanların hayatını koruyan, araçların zarar görmesini engelleyen, toplumsal konforu ve refahı artıran, çevreye saygılı bir hizmet anlayışını ifade ediyor. Bu yola çıkarken bizimle aynı vizyonu paylaşan iş ortaklarıyla çalışmak kritik öneme sahip. Hedefimiz sadece devralacağı sistemi işletmek değil; mobil istasyonlardan yapay zekâ destekli denetimlere, elektrikli araç kontrollerinden çevreci uygulamalara kadar uzanan yeni bir araç muayene ekosistemi kurmak' diyerek 15 Ağustos 2027 tarihinde yeni dönemi başlatacaklarının bilgisini verdi.

Toplantıda konuşan MOI Ortak Girişim Grubu (TURKA) ortaklarından Opus CEO'su Lothar Geilen, 'Türkiye, muayene tekrarları ile yılda yaklaşık 16 milyon işlemle dünyanın en büyük araç muayene pazarlarından birini oluşturuyor. Böylesine büyük bir operasyonun yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin mobilite ve güvenlik beklentilerini de karşılayacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Biz de güçlü iş ortaklıklarımız, ileri teknoloji yatırımlarımız ve yaygın hizmet ağımızla yeni nesil araç muayene sistemini hayata geçiriyoruz. Hedefimiz; kapasitesi yüksek, dijitalleşmiş, çevreye duyarlı ve vatandaş odaklı bir yapı oluşturarak Türkiye'nin artan araç parkına uzun yıllar güvenle hizmet verecek sürdürülebilir bir ekosistem kurmak' dedi.

Tüm Türkiye'yi kapsayan 249 istasyon

TURKA'nın hedefinin yalnızca yeni istasyonlar kurmak olmadığını ifade eden Serhan Salman, Türkiye genelinde standart, erişilebilir ve otomasyon ağırlıklı bir hizmet ağı oluşturacaklarını belirtti. Bakanlığın izni ve yasal düzenlemeler doğrultusunda önceliğin araç sahiplerinin memnuniyeti olacağını vurgulayan Serhan Salman, 'Türkiye genelindeki iş ortaklarımızın yüzde 90'ıyla anlaşmış durumdayız. Ülkemizin dört bir yanında 20'yi aşkın inşaat firmasıyla eş zamanlı yürütülecek yoğun yatırım programı kapsamında, 81 ilde hayata geçirilecek 249 yeni nesil araç muayene istasyonunu 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz' dedi.

Gerçekleşen ihale sonrasında hazırlanan İmtiyaz Sözleşmesi'nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Danıştay'a sunulduğunu ve sürecin onay aşamasında olduğunu söyleyen Salman, 'Şartnamede 75 adet mobil istasyon öngörülmesine rağmen, biz ilk aşamada 100 mobil istasyonu devreye almayı planlıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşleri ve sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda bu sayıyı ilerleyen dönemde 250 mobil istasyona kadar çıkarabileceğiz. Böylece toplam muayene hattı sayısını en az 850'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Mobil istasyon modelinin, özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu büyük şehirlerde ve hizmete erişimin daha sınırlı olduğu bölgelerde önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğine inanıyoruz. Günümüzde zaman, en değerli kaynaklarımızın başında geliyor. Bu nedenle araç muayene hizmetlerini vatandaşlarımız için daha hızlı, daha kolay erişilebilir ve daha verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Mobil istasyon uygulamasının da bu dönüşümde önemli bir rol üstleneceğini düşünüyoruz' şeklinde sözlerine devam etti.

Hızlı, dijital ve konforlu araç muayene hizmeti

Her yıl yaklaşık 16 milyon muayene işleminin gerçekleştirildiği Türkiye pazarında faaliyet gösterecek sistem, 34 milyonun üzerindeki araç parkına daha hızlı, daha dijital ve daha erişilebilir hizmet sunmayı hedefliyor.

Dünyada araç muayene sistemlerinin hızla yapay zekâ ve görüntü işleme teknolojilerine yöneldiğini söyleyen Serhan Salman, 'TURKA da bu dönüşümün bir parçası olmayı hedefliyor. Plaka tanıma, otomatik ölçüm sistemleri, görüntü analizi ve veri destekli karar mekanizmaları sayesinde hem insan hatasını azaltmak hem de süreçleri hızlandırmak mümkün olacak' diyerek insandan kaynaklı hataları en aza indirme hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini vurguladı.

Girişimci iş ortaklarıyla uzun soluklu ve güvene dayanan iş birlikleri kurduklarına inandıklarını belirten Salman, araç muayenede de hem araç sahiplerine hem de çalışanlarına değer katmayı hedeflediklerini söyleyerek, 'İş ortaklarımızın her biri kendi bölgelerinde ticari, mali ve idari açıdan güçlü bir yapıya sahip, önemli birikim ve deneyim sunan kuruluşlardan oluşuyor. Bu güçlü iş birliğiyle tüm Türkiye'ye hizmet vereceğiz' dedi.

2025 yılının en büyük satın alma işlemi

Türkiye'den Met-Gün Grubun yanı sıra ABD'de araç muayene ve emisyon testleri yapan Opus Group ile Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşan MOI Ortak Girişim Grubu, bu hizmeti TURKA markası altında sürdürecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda sonuçlanan ve 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı devrini kapsayan bu hamle, KPMG raporlarına göre 2025 yılında Türkiye'de gerçekleşen en büyük satın alma işlemi olarak kayıtlara geçti.

Örnek istasyon faaliyete geçiyor

TURKA'nın dikkat çeken hedeflerinden biri de araç muayene sistemini dijital teknolojilerle yeniden tasarlamak. Şirket, yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera altyapıları ve lazer tarayıcıların kullanılacağı örnek bir istasyonu kısa süre içinde İstanbul'da devreye almayı planlıyor. Aynı zamanda Ar-Ge merkezi olarak da faaliyet göstermesi planlanan bu merkezde yeni nesil muayene teknolojileri test edilecek.

Hedef araç muayenede kadın istihdamı

Sektördeki iş gücünü koruyarak faaliyetlerine başlamayı hedefleyen TURKA, kadın istihdamını artırmaya yönelik özel uygulamaları da devreye alıyor. İstasyonlardaki çalışma ortamları kadın ergonomisine ve İSG standartlarına uygun inşa edilirken, hatların birinde kadın araç sahiplerine öncelik verilecek bir altyapı düzenlemesi planlanıyor. TURKA Akademi çatısı altında yürütülecek mesleki gelişim programlarıyla da sektöre nitelikli kadın iş gücü kazandırılacak. Akademi ayrıca çalışanlar, iş ortakları ve toplum için sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri de düzenleyecek.

Elektrikli araçlar için çağdaş muayene modeli

Otomotiv sektöründeki gelişmelere ve Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm hedeflerine tam uyum sağlayan TURKA, elektrikli araçlar için yüksek voltaj güvenliği, batarya bütünlüğü ve yazılım denetimlerini içeren çağdaş bir muayene modelini de ülkeye kazandırmayı hedefliyor. Uluslararası ESG standartlarını benimseyen operasyon modelinde, tüm istasyonlar için Sıfır Atık Belgesi alınması, yenilenebilir enerji kullanımı ve güneş enerjisi projeleri için binalarda LEED sertifikasının hedeflenmesi çevre vizyonunun temelini oluşturuyor.

Araç muayenede kredi kartı komisyonu sona eriyor

15 Ağustos 2027 itibariyle tüm TURKA istasyonlarında kredi kartı, banka kartı ve nakit gibi ödeme yöntemleri kullanılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereğince ödeme sırasında kredi kartı veya banka kartı kullanılması durumunda daha önceki araç muayene döneminde yasal mevzuata göre belirlenerek eklenen komisyon tutarı TURKA istasyonlarında yapılan işlemlerde araç sahiplerine yansıtılmayacak.