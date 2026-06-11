YouTube'dan Türkiye'deki abonelik ücretleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Dijital içerik platformu, Premium abonelik ücretlerine zam yaptı.

TÜM ABONELİKLER ZAMLANDI

YouTube reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme gibi özellikleri barındıran YouTube Premium paketlerinin tamamında fiyat artışı yaşandı. Fiyat artışı yüzde 60'ları buldu.

YOUTUBE YENİ ABONELİK ÜCRETLERİ

Son zamla birlikte bireysel abonelik ücreti 79,99 TL'den 119,99 TL'ye yükselirken, aile paketi 159,99 TL'den 239,99 TL'ye çıktı. Öğrenci aboneliği 52,99 TL'den 79,99 TL'ye, Premium Lite paketi ise 49,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseldi. Bazı paketlerdeki artış oranı yüzde 60 seviyesine ulaştı.