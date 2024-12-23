1984 yılında Bulgaristan’ın Killi Beldesi’nde gerçekleşen asimilasyon girişimi sırasında yaşanan acı olaylarda, annesinin kucağında 18 aylıkken şehit olan Türkan Bebek, Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü haline gelmişti.

Dernek Başkanı Mümün Kaşmer, Bulgaristan Türklerinin maruz kaldığı asimilasyon politikalarının 40. yılında, bu olayları unutmayacaklarını ve unutturmamak için mücadele edeceklerini ifade etti. Kaşmer, Bulgaristan Komünist Partisi’nin 24 Aralık 1984’te Türk ve Müslümanları din, dil, örf ve adetlerinden uzaklaştırmaya çalıştığını, bu politikaların yarım milyona yakın insanın göç etmek zorunda kalmasına neden olduğunu hatırlatarak, bu acıların daima hafızalarda kalacağını vurguladı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve okunan duaların ardından misafirlere pilav ikram edildi. Törene AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Bulgaristan Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Vekili Beşir Deniz, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, MHP Yıldırım İlçe Başkan Vekili Kürşat Pala, Bursa Ülkü Ocakları Başkan Vekili Eyüp Çetiner, Tunaboylular Deliormanlılar Dernek Başkanı Süleyman Ulusoy, Cebel Dernek Başkanı Operatör Dr. Gürkay Cem, Mestanlılar Dernek Başkanı Mestaniye Efe, Filibeliler Dernek Başkanı Mustafa Tenekeci, Eğridereliler Dernek Başkanı Yüksel Yurtsever, Koşukavaklılar Dernek Başkanı Nejdet Atasoy ile STK’ların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.