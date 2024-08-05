Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde yapay zekâ odaklı bir proje grubunun oluşturulmasına öncülük eden Turkcell, yeni nesil teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan bu platformun başkanlık görevini de üstlendi. Şirket bu başkanlık göreviyle, Ar-Ge alanındaki uluslararası öncülüğünün yanı sıra, yapay zekânın mobil şebeke entegrasyonundaki rolünün tanınmasında ve küresel telekomünikasyon standartlarının belirlenmesinde etkin bir rol oynayacak.

Turkcell, global telekomünikasyon sektöründe yeni nesil yapay zekâ teknolojilerinin geliştirmesi konusunda bir öncülüğe daha imza attı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde oluşturulan Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zekâ Odak Grubu’nun kurucu üyelerinden biri olmanın yanı sıra, başkanlık görevini de üstlenen Turkcell, bu gelişmeyle, küresel telekomünikasyon standartlarının belirlenmesinde ve yapay zekânın mobil şebeke entegrasyonundaki rolünün tanınmasında kritik katkılar üretilmesine liderlik edecek.

Turkcell’in uluslararası paydaşlarla sunduğu öneriyle Kasım 2023’ten bu yana “Yazışma Grubu (Correspondence Group)” olarak devam eden faaliyetleri, geçtiğimiz hafta Cenevre’de düzenlenen ITU-T Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanarak, Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zekâ adıyla Odak Grubu haline getirildi. Süreç içerisinde üstlendiği aktif roller sonucunda, grup üyelerinin de önerisiyle başkanlık görevine Turkcell getirildi.

Yeni nesil telekomünikasyon ağları için yapay zekâ teknolojilerine yönelik kurulan Odak Grubu; sektör, akademi ve kamudaki uzmanların bir araya gelmesi ile yapay zekânın telekomünikasyon alanındaki verimini artırmayı hedefliyor. Bir yıllık çalışma süresiyle başlatılan grup altında, yerleşik yapay zekâ temelli uygulamaların belirlenmesi ve uygulama mimarilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilecek çıktılar, sektörde yapay zekâ destekli şebeke çalışmaları için standardizasyon yapı taşlarını oluşturacak.

“Bu konuda sektörde küresel standartlarının belirlenmesine katkı sunacağız”

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell’in gelecek ve teknoloji odaklı yaklaşımının bir sonucu olarak, yıllardır inovasyonda öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Yeni iş birlikleri geliştirerek, ülkemiz için uluslararası çapta katma değer üretiyoruz. Hedefimiz, ülkemizin adını yeni nesil iletişim teknolojilerinde söz sahibi olan ülkeler arasına yazdırmak. Üstlenmiş olduğumuz bu zorlu görev ile bu hedefimize bir adım daha yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Standardizasyon faaliyetlerine ışık tutacak bu uluslararası çalışma grubu fikrinin, 2023 yılında faaliyete başlayan Turkcell 6GEN Lab projesi odağı ile paralellik gösterdiğini ve uluslararası iş birlikleri sonucunda filizlendiğini vurgulayan Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi: “ITU bünyesinde kurulan bu odak grubuyla ilgili çalışmalar, TÜBİTAK’ın 1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı desteğiyle, geçen yıl hayata geçirdiğimiz ve yapay zekâ yetenekleriyle donatılmış 6G otonom şebekeler geliştirme motivasyonu ile çalışmalarını sürdüren araştırma laboratuvarımız Turkcell 6GEN Lab’ın vizyonuyla ortaya çıktı. Turkcell olarak başkanlık koltuğunda yer alacağımız bu grupta yürütülecek uluslararası çalışmalar sayesinde, ITU çatısı altında bu alana global ölçekte yön verebileceğiz. Uluslararası arenada sağlayacağı prestije ek olarak, 6G’nin pre-standardizasyonu için atılan önemli bir adımın kritik oyuncularından biri olma fırsatını da sunmasını bekliyoruz. Bu önemli gelişmenin hem Türkiye hem de dünya telekomünikasyon sektöründe büyük yankı uyandıracağına inanıyoruz.”