Turkcell, müşteri deneyimini sürekli geliştiren uygulamalarıyla öne çıkıyor. Ücretsiz Akıllı Fatura hizmetiyle 13 milyon müşterisinin fatura aşım korkusunu ortadan kaldıran şirket, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, şirket son olarak müşterilerinden aldığı geri bildirimlerle Tumbara uygulamasını devreye aldı. Müşterilerin aylık paketlerinden artan internet, dakika ve SMS’leri puana dönüştüren Tumbara ekosistemi, 5,1 milyon katılımla 4 milyon adet hediye kazandırdı. Şirket ayrıca müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla Türkiye’de bir ilk olan ‘Esnek Devir’ uygulamasını başlattı. Böylelikle hat devrinde müşterilerin aynı yerde bulunma zorunluluğu da ortadan kalktı. Ayrıca tamamen Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Omnichannel Platformu ile mağaza ve çağrı merkezi süreçleri de entegre biçimde yönetiliyor. Bu sayede her ay milyonlarca bildirimle hızlı ve standart bir hizmet sunuluyor.

"Önceliğimiz, Turkcell’lilerin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmek"

Müşteri Deneyimi Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, "Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’de teknolojinin öncüsü olmayı, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmeyi temel önceliğimiz gördük. Bu yolculukta hayata geçirdiğimiz uygulamaların, kullanıcılarımız tarafından beğenilmesi bizler için büyük mutluluk. Müşteri deneyimi alanında aldığımız önemli ödüller de motivasyonumuzu artırıyor" dedi.

"Tumbara, kısa sürede 5,1 milyon katılıma ulaştı"

Turkcell’lilere yönelik sağlanan faydalar ve bu yıl hayata geçirilen Tumbara ile ilgili de bilgi veren Akgüç sözlerini şöyle sürdürdü: "Akıllı Fatura hizmetimizle 13 milyon müşterimizin fatura aşım endişesini ortadan kaldırdık. Müşterilerimizin talep ve beklentilerinden yola çıkarak geliştirdiğimiz Tumbara ekosistemi ise devrim niteliğinde. Kullanıcıların aylık paketlerinden artan internet, dakika ve SMS’leri puana dönüştürerek yeniden kazanca çevirdikleri Tumbara, kısa sürede 5,1 milyon katılıma ulaştı ve 4 milyon adet hediye kazandırdı. Tumbara hem müşterilerimizin faydasını önceleyen hem de dijital sadakati güçlendiren yenilikçi bir model olarak öne çıkıyor. Tüm bu hizmetleri, 172 ülkedeki kesintisiz kapsama gücümüzle destekliyoruz. Teknolojiyi insan odaklı yaklaşımımızla birleştirerek örnek projelere imza atmayı sürdürüyoruz. Müşteri Deneyimi Haftası vesilesiyle çalışmalarını hız kesmeden yürüten tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Salla Kazan’la her ay 40 milyondan fazla hediye

Açıklamaya göre, operatörün en sevilen kampanyalarından Salla Kazan’la her hafta 40 milyondan fazla hediye dağıtıldı ve müşterilere hediyelerini seçme imkânı sağlandı. Gençler, GNÇ Çatlat kampanyasıyla 120 milyon GB internet paketinin yanı sıra 1 milyondan fazla sinema ve yemek kampanyasından yararlandı. Turkcell’in ayrıcalıklı dünyası Platinum’un müşterileri ise akaryakıttan seyahate, kahveden alışverişe kadar binlerce liralık hediye ve indirimden milyonlarca kez faydalandı.

Ulusal ve uluslararası ödüllerle tescillenen müşteri memnuniyeti

Şirket, müşteri deneyimi alanındaki başarılarıyla 2025’te pek çok ödül kazandı. Şirket, 7’nci CX Awards Turkey’de ‘Çalışan Deneyimi’ kategorisinde birinciliğin yanı sıra, ‘Yapay Zekâ Kullanımı Özel Ödülü’nün de sahibi oldu. Şirket ayrıca, İngiltere merkezli Awards International tarafından düzenlenen Customer Experience Awards Türkiye (TCXA’25) kapsamında iki Altın Ödül elde etti. Turkcell, ‘Best Use of AI’ kategorisinde Sabit Yeni Müşteri Modelleme projesiyle, ‘Best Use of Technology’ kategorisinde ise Sosyal Medyada Yapay Zekâ Destekli Temsilci Asistanı projesiyle ödüle layık görüldü.