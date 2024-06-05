İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarıştığı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı seçimlerinde 515 oy alarak başkan seçildi. TBB seçimlerinde 448'i CHP delegesi olan toplam 868 delege oy kullandı.

31 Mart'ta yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olan CHP, TBB Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, seçim öncesinde AK Parti, DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi ile birliğin sandalye dağılımına dair görüşmeler yaptı.

Zeybek, TBB yönetiminde 8 CHP üyesi ile birlikte AKP'den 3, DEM Parti, MHP ve YRP'den ise birer üyenin temsil edilmesini önerdi. Sonuç olarak, İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi.