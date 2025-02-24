Son açıklamalara göre, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 18.252 işçi alımı gerçekleştirilecek. Alımların büyük bölümü özel sektör tarafından yapılacak.

İŞKUR, hem iş arayanları hem de işverenleri buluşturarak istihdam sürecini hızlandırıyor. Güncellenen ilanlar arasında en fazla alım yapılan mesleklerden biri de beden işçiliği. Şu anda 18 binden fazla kişi için istihdam sağlanacak. Peki, başvuru süreci nasıl işliyor ve adaylardan hangi şartlar bekleniyor?

FARKLI MESLEKLERDE DE ALIM DEVAM EDİYOR

Beden işçisi dışında, İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, büro personeli, güvenlik görevlisi, bekçi ve hastane personeli gibi pek çok farklı meslek için de iş ilanları yayımlanıyor. Alımlar özel sektör tarafından yapıldığı için KPSS şartı aranmıyor. Ancak, adayların başvuracakları pozisyona göre belirlenen genel ve özel şartları karşılaması gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR’a üye olması ve sisteme giriş yapması gerekiyor. kişiler aradıkları mesleklere ya da bulunduğu ile göre filtreleme yaparak aramalarını yapabilir. Şu anda beden işçisi için pek çok şehirde toplamda 18.252 açık iş ilanı bulunuyor.

Şartlar arasında adayların çalışmasına engel olacak bir durumunun olmaması, en az 18 yaşında olması ve en az ilkokul mezunu olması gibi kriterler bulunuyor. İlanlara ait özel şartlar, her ilanın içerisinde yer alıyor.