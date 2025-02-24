Gram altın 3.520 TL’den alınırken, satış fiyatı 3.562 TL olarak belirlendi.

22 ayar altın alış fiyatı 3.218 TL, satış fiyatı ise 3.389 TL olarak işlem görüyor. 14 ayar altın ise 1.921 TL’den alınıp 2.808 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın 5.768 TL’den alınırken, 5.813 TL’den satışa sunuluyor. Eski çeyrek altının fiyatı ise 5.715 TL alış ve 5.777 TL satış olarak dikkat çekiyor.

Yarım altın 11.537 TL’den alınırken, satış fiyatı 11.626 TL’ye yükseldi. Tam altın ise 23.002 TL’den alınıp 23.156 TL’den satılıyor.