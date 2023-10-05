Türkiye Hastanesi, Beyoğlu Belediyesi İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ortaklığında emzirme haftası sebebiyle "Emzirmenin Önemine Dikkat Çekmek" adına sempozyum düzenledi. Çalışan ebeveynlerin karşılaştığı emzirme zorluklarına dikkat çeken ve çözüm yolları sunan sempozyuma Beyoğlu Belediyesi Bilim Beyoğlu Merkezi ev sahipliği yaptı.

Türkiye Hastanesi, "Emzirme Haftası" sebebiyle Beyoğlu Belediyesi İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ortaklığında çalışan ebeveynlerin karşılaştığı emzirme zorluklarına dikkat çeken ve çözüm yolları sunan bir sempozyum düzenledi. Düzenlenen sempozyuma Beyoğlu Belediyesi Bilim Beyoğlu Merkezi ev sahipliği yaptı. Her yıl Ekim ayının ilk haftası kutlanan ve emzirmeye yönelik farkındalığı farklı açılardan ele alarak artırmayı amaçlayan Emzirme Haftasında, bu yılki tema “Emzirmeyi Mümkün Kılmak, Çalışan Ebeveynler İçin Fark Oluşturma” oldu. Sempozyumda Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam ve Beyoğlu Belediyesi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Aydın açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından hazırlanan sunumlar, katılımcılara anlatılmaya başlandı. Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı sunum yapan konuşmacılara çiçek verdi. Sempozyumda Dünya Emzirme Eylem Birliği (WABA) tarafından 2023 yılı için belirlenen tema çerçevesinde alanda uzman sağlık profesyonelleri, çalışan anneler ve babalar, çocuklarının ilk aylarında emzirme konusunda çeşitli zorluklar, emzirmeyi mümkün ve sürdürülebilir kılmak için modern çözümler ve stratejiler geliştirmeye odaklanıldı. Emzirmenin sağlık ve duygusal faydalarının bilincinde olarak, çalışan ebeveynlerin bu doğal ve önemli süreci en iyi şekilde sürdürebilmeleri için toplumsal farkındalığı artırmayı ele alan sempozyuma öğrenciler, meslek profesyonelleri, anneler ve anne adayları yoğun ilgi gösterdi.

"Hem bebek hem de anne dostu hastane olarak ilk 6 ay anne sütü öneriyoruz"

Anne sütüne ilişkin bilgi veren Türkiye Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öznur Küçük, “Buradaki etkinliğimizin amacı emzirme ve anne sütünün önemini anlatmak. Emzirme Haftasıyla ilgili etkinlik yapmak. Çünkü anne sütü Allah’ın lütfu olarak bebeğin gelişimine, büyümesine katkı sağlayan bir süt. Doğal olarak biz de hem bebek hem de anne dostu hastane olarak ilk 6 ay anne sütü öneriyoruz. Zaten Dünya Sağlık Örgütü şunu öneriyor bize. İlk 6 ay anne sütü, 6 aydan itibaren tamamlayıcı beslenmeyle beraber 2 yaşına kadar anne sütünün devam etmesi. Bizim hastanedeki prensibimiz de bebeklerimize doğar doğmaz anne sütüyle başlatıp anne sütüyle devam etmeleri sağlamak. Buradaki etkinliğimizin amacı da annelere, anne sütünün önemini ve değeriyle ilgili bilgilendirmeler yapmaktır. Açıkçası baktığınızda 2 çocuk annesi olarak söylüyorum. Anne sütünü hazırlamıyorsunuz. Biberonla verdiğimizdeki gibi bir enfeksiyon etkeniyle karşılaşmıyorsunuz. Ekonomik olarak da en uygun olan beslenme" dedi.

Anne sütünün ve emzirmenin önemi hakkında konuşan Prof. Dr. Öznur Küçük, "Bebek açısından önemli. Anne sütüyle beslenen çocukların, hastalıklara daha az yakalandığını, büyümesinin ve gelişmesinin daha iyi olduğunu bunun dışında ileri de psikolojik hastalıklar, kanserle ilgili olarak veya alerjik olayların daha az olduğunu biliyoruz. Bunun dışında anne bakımından da önemlidir. Anne bakımından, doğum sonrası kanamalar daha az oluyor. Anne sütüyle beslenmeyle kemik erimeleri daha az oluyor. Bunun dışında anneyi meme ve rahim kanserinden koruyor. Ve annenin doğum öncesi kilosuna daha kolay ulaşmasına sebep oluyor. Anneyle bebek arasındaki duygusal bağdan dolayı çocuğun psikolojik olarak hastalıklardan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite daha az görüldüğünü biliyoruz. Çocuk doktorları olarak anne sütünün önemiyle ilgili ilk 6 ay anne sütü bunu özellikle söylüyoruz. Her annenin sütü bebeği için yeterlidir. Sütüm yetmiyor acaba mama takviyesi mi yapsam? Böyle şeylere gerek yok. Hekimlere mutlaka danışılarak anne sütüne devam edilmelidir. Ya emzirme hatası vardır. Ya beslenme hatası vardır. Anne sütüne ilk 6 ay devam" şeklinde konuştu.

"Sağlıklı bir toplum için anne ve bebeklerimizin yanındayız"

Türkiye Hastanesi’nden Emzirme Danışmanı Ebe Gamze Kaya, “1-7 Ekim tarihli Emzirme Haftası programına hoş geldiniz. Bu yıl ki sloganımız ’Çalışan anneler için emzirme farkındalığı oluşturmak.’ Sağlıklı bir toplum için anne ve bebeklerimizin yanındayız. Hastanemizin sağlamış olduğu ücretsiz emzirme danışmanlığı programına katılım sağlayabilirsiniz. Bu süreçlerde her zaman sizlere destek vermeye hazır durumdayız. İlk 6 ay sadece anne sütü, 6 aydan sonra ek uygun gıdalarla beslenmeye devam ettirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.