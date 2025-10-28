Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçı karşılıklı ataklarla başladı. Maç Sakaryaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Arif Dilmeç, Batuhan Bıyıklı
İnegölspor: Emre Şeker, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş, Arda Aksoy Emre Keleşoğlu, Özcan Aydın, Yusuf Tursun, Yücel Candemir, Taha Cebeci, Hasan Alp Altınoluk
Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakır, Alparslan Demir, Mirza Cihan, Mehmet Olçay, Burak Altıparmak, Doğukan Tuzcu, R. Kobiljar, Emre Demir, Abdurrahman Bayram
Sarı kartlar: Yusuf Tursun (İnegölspor)
Kırmızı kart:
Goller: Orhan Aktaş (İnegölspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Abdurrahman Bayram (Sakaryaspor)
Maçtan Önemli Dakikalar
25. dakikada kaptırılan topla buluşan Sakaryaspor oyuncusu Emre Demir'in vuruşuyla İnegölsor'un oyuncusu Orhan Aktaş'a çarpan top ağlarla buluştu. 1-0 (KK)
33. dakikada Sakaryaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Emre Demir, topu ağlarla buluşturdu. 2-0 (PEN)
42. dakikada kaptırılan topla buluşan Sakaryaspor oyuncu Abdurrahman Bayram'ın vuruşuyla top ağlarda. (3-0)
İlk yarı sonucu Sakaryaspor 3-0 İnegölspor
78. dakikada kaptırılan topla buluşan Sakaryaspor oyuncusu Mirza Cihan'ın vuruşuyla top ağlarda. (4-0)