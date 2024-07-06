Avrupa Şampiyonası maçlarını kaçıran futbolseverler, A Milli Takım’ın Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde TRT 1 kanalını güncel frekanslarıyla yeniden ayarlamak istiyor. Avrupa Şampiyonası’nda heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile devam edecek. Çeyrek final heyecanı devam ediyor ve kullanıcılar, maçları kesintisiz ve şifresiz olarak izlemek için TRT 1 uydu frekansını güncellemeli. Frekans güncellemesi manuel olarak Biss Key veya TP ekle yöntemleriyle yapılabiliyor. EURO 2024 maçlarını canlı takip edebilmek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekiyor. Peki TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? İşte, TRT 1 sinyal yok hatasının çözümü…

TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?



TRT 1 ekranlarından EURO 2024 maçlarını canlı takip edebilmek için kumanda üzerinden frekans güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden aşağıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.



UYDU: Türksat 4A



Frekans: 11794



Polarizasyon: V (Dikey)



Sembol Oranı 30000



FEC: 3/4



Frekans ayarı yaptıktan sonra sinyal yok hatası alan kullanıcılar ise ayrı bir yol izlemelidir. TV’de yer alan gelişmiş ayarlar kısmına gelen kullanıcılar, kanal ayarlama ekranına giriş yaparak manuel ayarlama seçeneğine gitmelidir.



Ardından ekran üzerinde bulunan Transponder ekranına gelen kullanıcılar, TRT tarafında bulunan yeni frekans bilgilerini 11794/V/30000 olarak değiştirerek bu işlemin ardından güncelleştir seçeneğini tıklanarak tamamlandı ekranına giriş yapın. Yeni frekans bilgileri girildikten sonra sinyal gücü artacağından EURO 2024 maçları kesintisiz olarak takip edilebilir.



TRT 1 ŞİFRESİ NASIL KALDIRILIR?



Kullanıcılar alternatif olarak ayarlar veya kurulum menüsüne giriş yaparak tek kanal arama menüsüne girmelidir. Uydu alanına “ Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket” seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getirin.



TRT 1 Frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için Biss Key veya TP Eklemelisiniz.



Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın ardından Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.



Transporder Ekle seçeneğine girdikten sonra, kumandanızdan mavi tuşa basarak TP ekleme ekranına gidin. Yukarıda bulunan güncel frekans bilgilerini girdikten sonra “Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedin.



Menüzden çıkarak kanal ekranına gelmek için “ Exit” tuşuna basın yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonunda bulunmaktadır.



Kanal listeisnin sonuna giderek TRT 1 HD’yi bulun bu ayarları tamamladıktan sonra EURO 2024 maçları uydu üzerinden canlı olarak takip edilebilir.