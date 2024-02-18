Türkiye ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 100-91 mağlup etti.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Alper Gökçebel, Benhür İrcel, Furkan Keseratar
Fenerbahçe: Collier 31, McBride 24, Anderson 7, Şerife Alperi Onar 8, Meesseman 10, Sevgi Uzun 13, İdil Saçalır 5, Selin Rachel Gül 2
Başantrenör: Valerie Garnier
Beşiktaş: Evans 35, Lazic 9, Li 10, Elif Bayram 22, Krivacevic 9, Melek Uzunoğlu 4, Şuğranur Hatice Sönmez 2
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. periyot: 26-29 (Beşiktaş lehine)
Devre: 55-53 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 76-68 (Fenerbahçe lehine)
5 faulle oyundan çıkan: Krivacevic (Beşiktaş)
Kaynak: iha