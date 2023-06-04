Kocaeli Büyükşehir Belediye’nin ev sahipliğinde ülkemizde ilk kez düzenlenen Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışları sona erdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporun model şehri olan Kocaeli’de ulusal ve uluslararası birçok branşta spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Büyükşehir, bu kapsamda ülkemizde giderek yaygınlaşan jetsurf’ün de ilk olma özelliğine sahip ve 4 ayaktan oluşan Türkiye Motosurf Şampiyonası’nın ilk ayağını organize etti. Zorlu geçen 4 yarış sonucunda Murat Yorgancılar birinci, İsmail Kaptanoğlu ikinci, Deniz Özkardeş ise üçüncü oldu.

Parkurda görevliler diğer sporcuları uyarıp herhangi bir kaza yaşanması için sarı bayrak açıp, düşen sporculara yardım etti. Sekapark Uçurtma Tepesi sahilindeki yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Büyükşehir Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, sporcu aileleri ve çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

“KÖRFEZ SU SPORLARININ MERKEZİ OLACAK”

Kupa töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, sözlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başladı. Aydınlık, “Güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcuları ve ailelerini Sporun Başkenti Kocaeli'de misafir etmekten çok memnunuz. Başkanımızın, Körfezi su sporlarının merkezi haline getirmek ve Körfez'e bakıldığında da yelkenlileri, kürek yarışlarını beraberinde motosörf, flyboard gibi uygulamaları görme hayali vardı. Biz bu hayale ve vaade her sene bir adım daha yaklaşıyoruz” dedi. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek şampiyonaya katılan sporculara teşekkür eden Aydınlık, önümüzdeki sene karşı kıyıya su sporlarının hayat bulduğu bir merkezin yapıldığının da müjdesini verdi.

Yarışların tamamlanmasıyla hakem heyeti toplanarak yapılan değerlendirme ile dereceye giren sporculara protokol tarafından ödül töreni ile kupaları verildi.