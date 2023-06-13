U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası heyecanı 17-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Bursa’da yaşanacak. Bursa’dan 3 takımın katılacağı şampiyonada TOFAŞ Yıldız A Takımı il şampiyonu olarak mücadele verecek.BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. Genç yıldız adaylarının mücadele vereceği şampiyonada heyecan 17-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Bursa’da yaşanacak. Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), Bursa şampiyonu olarak katılacağı turnuvanın grup ayağında Anadolu Efes, İstanbul Ticaret Odası ve Antalya Gelişim Gençlik ile B Grubu’nda mücadele verecek. Şampiyonada ayrıca TOFAŞ’ın yanı sıra Bölge ve Anadolu Şampiyonalarını başarıyla geçen Frutti Extra Bursaspor ve Finalspor U16 Takımları da yer alacak.

Engel parkurlu Avrupa Gençler Şampiyonası, İstanbul’da başlıyor Engel parkurlu Avrupa Gençler Şampiyonası, İstanbul’da başlıyor

Şampiyonanın ilk 3 günündeki grup maçları Tofaş Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. 20 Haziran’dan itibaren ise karşılaşmalara sadece Tofaş Spor Salonu’nu ev sahipliği yapacak.