İnegöl Gençlik ve Spor müdürlüğü ile İnegöl Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği ATATÜRK’Ü ANMA – GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ kapsamında LİSELİ GENÇLER FERDİ MASA TENİSİ TURNUVASINDA OKYANUS KOLEJİ ANADOLU LİSESİ öğrencisi Nisanur GÜNEŞLİ İnegöl birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARARASI MASA TENİSİ GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA gitmeye hak kazanan İNEGÖL OKYANUS KOLEJİ , 1-3 haziran 2023 tarihinde Sinop ta gerçekleşecek olan turnuvada Marmara Bölge Şampiyonu olarak ilçemizi temsil edecek.

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