Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları dünya çapında büyük ilgi çekiyor. Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki önemli adımlarını geniş bir şekilde ele aldı. Dergideki analizde, "Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor" ifadesi kullanıldı. "Gelişmekte olan silah ihracatçıları arasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor"

"Türkiye silah üretiminde gün geçtikçe özerkliğe daha da yakınlaşıyor"

Yazının başlığı ise "Dünyanın yeni silah üreticileri ile tanışın"...

Körfez ülkeleriyle yapılan silah anlaşmaları, yerli üretim SİHA'ların etkileyici başarısı ve Türkiye'nin modernize edilmiş denizaltıları gibi konular detaylı bir şekilde incelendi.

Aynı zamanda, yeni silah üreticilerinin gelecek vaat ettiği ve uluslararası pazarda rekabetçi olduklarına dikkat çekildi.

The Economist ayrıca, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin 2022 raporuna da atıfta bulundu.

SIPRI raporuna göre, 2018-2022 döneminde Türkiye'nin silah ihracatının, önceki beş yıla göre yüzde 69 artış gösterdiği ve küresel silah pazarındaki payının iki katına çıktığı belirtildi.

Analizde, Türkiye'nin 2023 yılı için hedeflediği 6 milyar dolarlık silah ihracatına da vurgu yapıldı. Türkiye, savunma sanayisindeki ürünlerin ihracatında gelişmiş ülkeleri geride bırakarak büyük bir etki yaratıyor.