Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, OSD üyelerine ait firmaların toplam otomobil üretimi ocak-ağustos 2023 döneminde traktör dahil 981,897 adet olarak kaydedildi. Aynı dönemde OSD üyelerine ait firmaların otomobil üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 artarak 599,915 adede ulaştı. Türkiye'deki otomobil üretiminin en büyük katkısını Bursa'daki OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan fabrikaları sağladı.

Bursa'daki bu firmalar, toplam otomobil üretiminin yüzde 51,8'ini oluşturan 310,889 adetlik üretim gerçekleştirdi. Bursa'nın günlük otomobil üretimi ortalama 1295 adet olarak kaydedildi. OYAK Renault fabrikası, 203,903 adetlik otomobil üretimiyle Türkiye'de birinci sırayı alırken, TOFAŞ ise 106,986 adetlik üretimle dördüncü sırada yer aldı.

Kocaeli'deki Hyundai Assan, 155,526 adetlik üretimle ikinci sırada bulunurken, Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota ise 132,130 otomobil üretimiyle üçüncü sıraya yerleşti. Ford Otosan'ın otomobil üretimi ise ocak-ağustos döneminde 1370 adet olarak kaydedildi.

Otomobil ihracatı da göz önüne alındığında, Türkiye'nin otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 artarak 339,401'den 425,934'e yükseldi. Bu dönemde en fazla otomobil ihracatını OYAK Renault gerçekleştirdi, toplam 146,966 araç ihraç edildi. Hyundai Assan 132,762, Toyota 123,655 ve TOFAŞ ise 22,551 otomobil ihraç etti.

Bursa'da üretilen otomobillerin yüzde 54,5'i yurt dışına ihraç edilirken, OYAK Renault ve TOFAŞ'ın Türkiye'nin toplam otomobil ihracatına katkısı yüzde 39,74 olarak kaydedildi. Bursa'nın günlük otomobil ihracatı yaklaşık olarak 706 adet olarak gerçekleşti.