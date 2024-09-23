Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin ikinci haftasında Bandırma Bordo Basketbol, konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor’u 72-60 mağlup etti.
Salon: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Hakemler: Orkun Yurttaş, Burak Durmuş, Ali Rıza Pilat
Bandırma Bordo Basketbol: J.J. Frazier 14, Erkin Şenel 10, Eric Buckner 17, İsmet Baran Avşar 5, Emir Adıgüzel 4, Şafak Edge, Mert Ali Sert 4, Erol Can Çinko 9, Deniz Çelen 2, Bertan Baştan 2, Bora Can Işık 5
Başantrenör: Volkan Başaran
Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor: Bartu Encü 7, Elijah Ehambe Lufile 14, Luwane Japree Pipkins 18, Yiğit Karalar 5, Ömercan Engin 3, Eren Deniz 2, Melih Kurtay, Ümit Sonkol 2, Mustafa Yiğit Elgün, Eray Büyükcangaz 9, Görkem Doğan
Başantrenör: Ahmet Gürgen
1. Periyot: 26-16 (Balıkesir BŞB lehine)
Devre: 43-34 (Balıkesir BŞB lehine)
3. Periyot: 61-48 (Balıkesir BŞB lehine)