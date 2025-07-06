Bakan Yumaklı, Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin 2023 yılında 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılasının, 2024 yılında yüzde 7’lik artışla 74 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Bu artışla Türkiye, dünya genelinde tarımsal hasılada ilk 7 ülke arasında yer aldı. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarihinde ilk kez 70 milyar dolar sınırını aştığına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yumaklı, "Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.